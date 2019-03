Municipal - Colón EN VIVO y EN DIRECTO: canales de TV para VER ONLINE el partido por Copa Sudamericana

Este martes 19 de marzo, Municipal – Colón debutan por la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Lima. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports en diferentes partes de Latinoamérica desde las 7:30 pm. en Perú y 9:30 pm. en Argentina. El Comercio te trae la mejor información y te da a conocer cómo y dónde ver fútbol online desde cualquier dispositivo móvil.

Municipal y el Colón comienzan este martes su andadura en la Copa Sudamericana de 2019. El equipo peruano no conoce la victoria hace cuatro partidos, mientras los argentinos acumulan seis. De esta manera, el Estadio Nacional será escenario de un partido que puede ser el punto de quiebre para ambos en la competición internacional.

Deportivo Municipal viene de empatar 2-2 ante Alianza Lima en el Estadio de Matute. El equipo edil consiguió un valioso punto gracias a dos autogoles de los defensores íntimos en los últimos 10 minutos.

Por otro lado, Colón suma cuatro derrotas y dos empates en sus últimos seis encuentros de la Superliga Argentina, lo que deja al equipo rojinegro en el antepenúltimo puesto de la clasificación.

El conjunto argentino afrontará su visita a Lima tras haber sido goleado el viernes 3-0 por el Aldovisi en el debut del entrenador Pablo Lavallén en el banquillo del 'Sabalero'. Al mal momento que atraviesa el equipo santafesino se suman las sensibles bajas en su plantel, como es el caso del delantero colombiano Wilson Morelo, los centrocampistas Matías Fritzler y Gabriel Esparza y el defensa Álex Vigo.

Municipal vs. Colón: alineaciones posibles

Deportivo Municipal: Steven Rivadeneyra; Adrián Zela, Álvaro Ampuero, Yordi Vílchez, Eduardo Rabanal; Egidio Arévalo Ríos, Ricardo Buitrago, Pier Larrauri, Carlos Flores; Jeremías Bogado e Iván Bulos. Entrenador: Víctor Rivera.



Colón: Leonardo Burián; Clemente Rodríguez, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay, Fernando Zuqui, Adrián Bastía, Gonzalo Bueno; Luis Rodríguez y Marcelo Estigarribia. Entrenador: Pablo Lavallén.



¿Qué canales pasarán el partido entre Municipal vs. Colón?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN 2

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN 2

Canadá: beIN Sports, beIN Sports Connect Canadá

Chile: DirecTV Sports Chile, ESPN Play Sur, DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports Colombia, DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DirecTV Play Deportes

Perú: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Perú, ESPN Play Sur, ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports en Español, beIN Sports Connect

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play Sur



Horarios para ver el Municipal vs. Colón

México: 6:45 pm

Perú: 7:45 pm.

Colombia: 7:45 pm

Ecuador: 7:45 pm

Venezuela: 8:45 pm

Bolivia: 8:45 pm

Argentina: 9:45 pm

Uruguay: 9:45 pm

Paraguay: 9:45 pm

Chile: 9:45 pm

Reino Unido: 00:45 am (20 de marzo)

España: 1:45 am (20 de marzo)

Japón: 9:45 am (20 de marzo)



Últimos partidos de Municipal

17/02/19 | Melgar 0-3 Municipal | Liga 1

24/02/19 | Municipal 0-0 Alianza Universidad | Liga 1

02/03/19 | Binacional 3-0 Municipal | Liga 1

10/03/19 | Municipal 2-2 Sport Huancayo | Liga 1

16/03/19 | Alianza Lima 2-2 Municipal | Liga 1



Últimos partidos de Colón

15/02/19 | Vélez Sarsfield 1-1 Colón | Superliga

22/02719 | Colón 0-1 Banfield | Superliga

03/03/19 | Talleres 2-0 Colón | Superliga

09/03/19 | Colón 1-1 Racing | Superliga

15/03/19 | Aldosivi 3-0 Colón | Superliga