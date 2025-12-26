Ver Municipal vs. Antigua GFC EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio El Trébol, por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile y las 6:00 PM de Guatemala. ¿Dónde ver? Tigo Sports y ViX son la señales encargadas de transmitir el duelo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.