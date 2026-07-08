La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 ha fortalecido la confianza del plantel europeo. Después de eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, el entrenador Murat Yakin aseguró que su equipo tiene la oportunidad de competir de igual a igual frente a Argentina, vigente campeona del mundo.

En conferencia de prensa, el seleccionador helvético dejó un mensaje que ya comenzó a calentar uno de los cruces más esperados de la siguiente ronda: “Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”.

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, celebra con sus seguidores tras la victoria de Suiza contra Colombia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/BOB FRID

Murat Yakin confía en que Suiza puede sorprender a Argentina

Suiza obtuvo su clasificación tras imponerse por 4-3 en la tanda de penales frente a Colombia, luego de un intenso partido disputado en Vancouver, Canadá. El triunfo le permitió avanzar a los cuartos de final, donde buscará una de las mayores gestas de su historia enfrentando a la selección argentina.

Pese a reconocer la calidad del rival, Yakin sostuvo que su equipo llega preparado para afrontar el desafío desde el orden táctico y la confianza mostrada durante el torneo. “Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico intentaremos competir contra el campeón vigente. Será increíble”, aseguró.

"A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que Argentina es VULNERABLE..."



"Somos capaces de FRENAR a los campeones del mundo"



⚠️🇨🇭 Murat Yakin, director técnico de Suiza, PRÓXIMO RIVAL de la Selección Argentina 🆚🇦🇷 pic.twitter.com/JQRevCMjOK — Diario Olé (@DiarioOle) July 8, 2026

Argentina llega tras superar dos eliminatorias muy exigentes

Las declaraciones del técnico suizo llegan después de que la Albiceleste atravesara dos llaves muy disputadas en las rondas de eliminación directa.

En los dieciseisavos de final, Argentina necesitó del tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde. Posteriormente, en los octavos de final, protagonizó una espectacular remontada para vencer 3-2 a Egipto, luego de estar dos goles abajo en el marcador.

Esos antecedentes alimentan la ilusión del conjunto europeo, que considera posible competir de igual a igual frente al actual campeón del mundo.

VIDEO RECOMENDADO