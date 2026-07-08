El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, observa el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/BOB FRID
El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, observa el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/BOB FRID
Por Redacción EC

La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 ha fortalecido la confianza del plantel europeo. Después de eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, el entrenador Murat Yakin aseguró que su equipo tiene la oportunidad de competir de igual a igual frente a Argentina, vigente campeona del mundo.

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