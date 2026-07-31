El histórico Franco Baresi, líbero del multicampeón AC Milan de los años 80 falleció este viernes a los 66 años y dejó una huella imposible de borrar en San Siro, donde disputó veinte temporadas consecutivas, levantó los trofeos más importantes de Europa y convirtió la camiseta número 6 en una reliquia que el club decidió retirar para siempre.

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El Milan confirmó la noticia con un emotivo mensaje en el que recordó que Baresi permanecerá como una pieza inseparable de su identidad. La institución no detalló las causas de su fallecimiento, aunque el exdefensor había atravesado un delicado proceso de salud desde agosto del 2025, cuando fue operado para extraerle un nódulo pulmonar.

Las reacciones llegaron desde todo el fútbol italiano. La Juventus destacó que Baresi trascendió por su talento y por su calidad humana, mientras que el Inter recordó al protagonista de algunos de los derbis más memorables de Milán. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo definió como uno de los campeones más grandes que tuvo el país.

Nacido en Lombardía en 1960, Baresi llegó a las divisiones menores del Milan cuando apenas tenía 14 años. Debutó en Primera antes de cumplir los 18, se ganó la titularidad de inmediato y, con solo 22 años, recibió el brazalete de capitán. Ni siquiera los dos descensos del club a la Serie B quebraron su fidelidad. Mientras otros buscaban nuevos destinos, él decidió quedarse para reconstruir al gigante.

Ese compromiso encontró recompensa con la llegada de Silvio Berlusconi y Arrigo Sacchi. Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta levantó una de las defensas más influyentes de todos los tiempos. Ganó tres Copas de Europa, seis títulos de la Serie A, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales, además de terminar segundo en el Balón de Oro de 1989.

Con la selección italiana disputó 81 partidos y fue campeón del mundo en España 1982, aunque sin minutos en cancha. También protagonizó uno de los episodios más dolorosos de su carrera al fallar un penal en la final del Mundial de Estados Unidos 1994 frente a Brasil.

Su legado trascendió las estadísticas. Paolo Maldini confesó que no imaginaba al Milan sin su capitán. Gianluigi Buffon recordó la emoción de enfrentarlo cuando apenas comenzaba su carrera. Y Diego Maradona, después de derrotarlo con el Napoli en 1989, le pidió su camiseta como homenaje. “Es el mejor defensor”, dijo entonces. Quizá esa frase, pronunciada por otro inmortal, resume mejor que cualquier trofeo quién fue Franco Baresi.

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