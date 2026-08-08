Por Jasson Curi Chang

Jorge Messi murió el viernes 7 de agosto por la noche a los 68 años en Rosario, según informaron medios argentinos con Infobae y diario Olé. El padre de Lionel y también su representante permanecía internado en una clínica de la ciudad luego de atravesar una larga enfermedad.

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