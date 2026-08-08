Jorge Messi murió el viernes 7 de agosto por la noche a los 68 años en Rosario, según informaron medios argentinos con Infobae y diario Olé. El padre de Lionel y también su representante permanecía internado en una clínica de la ciudad luego de atravesar una larga enfermedad.

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La noticia cierra un capítulo íntimamente ligado a la historia del futbolista argentino. Jorge no fue solamente el padre del número 10. Durante buena parte de la carrera de Lionel también fue su representante, su hombre de confianza y uno de los integrantes de ese pequeño círculo familiar que acompañó el salto del niño rosarino hacia Europa.

Rosario, entonces, vuelve a aparecer en esta historia. La misma ciudad donde Lionel nació y comenzó a jugar, donde pasó por las divisiones menores de Newell’s Old Boys y donde se construyeron los primeros sueños de una carrera que terminaría convirtiéndose en una de las más grandes de la historia del fútbol.

El fallecimiento de Jorge llega después de meses delicados para la familia. En junio, los Messi habían comunicado que atravesaba un problema de salud y pidieron respeto ante las versiones que circulaban sobre su estado. En aquel momento, la familia informó que se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente.

Jorge acompañó buena parte del recorrido de Lionel. Estuvo cerca cuando aquel niño de talento extraordinario dejó Rosario para marcharse a Barcelona. También fue una presencia habitual en los grandes escenarios de la carrera de su hijo, incluidos los Mundiales, donde durante años se convirtió en una figura reconocible dentro del entorno familiar del capitán argentino.

Pero detrás de las fotografías y los grandes estadios existió otra historia: la de un padre que vio crecer a su hijo desde una cancha de barrio hasta convertirse en campeón mundial.

Lionel Messi todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su padre al momento de esta publicación. El mundo del fútbol, mientras tanto, comienza a despedir a Jorge Messi, un hombre cuyo apellido quedó inevitablemente unido al del futbolista que cambió para siempre la historia del deporte.

Porque antes de que el mundo aprendiera a decir Messi, en Rosario ya existía un padre que simplemente llamaba Lionel a su hijo.

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