La historia del fútbol sudamericano es rica en anécdotas, títulos y fervor, y tiene a los hinchas, jugadores y clubes como el principal foco de atracción y aprendizaje. Conocer más del pasado de nuestro balompié nos acerca más a esta pasión que nos moviliza.
MIRAR | Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos años
Por ello, la Conmebol, en el afán de unir más a la hinchada con la historia y legado del fútbol sudamericano, ha creado la página del Museo Conmebol.
“Con esta iniciativa, la CONMEBOL busca seguir fortaleciendo la conexión entre los fanáticos y la memoria histórica del fútbol sudamericano, ofreciendo una experiencia digital que complemente la visita presencial al Museo”, comunicó el ente.
El Museo Conmebol fue inaugurado en el 2009 y se encuentra ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay. Pero ahora podrás acercarte más a todos los objetos, trofeos y fotos que hicieron grande este deporte.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC