La historia del fútbol sudamericano es rica en anécdotas, títulos y fervor, y tiene a los hinchas, jugadores y clubes como el principal foco de atracción y aprendizaje. Conocer más del pasado de nuestro balompié nos acerca más a esta pasión que nos moviliza.

Por ello, la Conmebol, en el afán de unir más a la hinchada con la historia y legado del fútbol sudamericano, ha creado la página del Museo Conmebol.

“Con esta iniciativa, la CONMEBOL busca seguir fortaleciendo la conexión entre los fanáticos y la memoria histórica del fútbol sudamericano, ofreciendo una experiencia digital que complemente la visita presencial al Museo”, comunicó el ente.

El Museo Conmebol fue inaugurado en el 2009 y se encuentra ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay. Pero ahora podrás acercarte más a todos los objetos, trofeos y fotos que hicieron grande este deporte.

