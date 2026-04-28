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El delantero Nicolás “Diente” López no viajará a Lima para enfrentar a Universitario por la Copa Libertadores. Foto: 1950foto/Instagram
El delantero Nicolás “Diente” López no viajará a Lima para enfrentar a Universitario por la Copa Libertadores. Foto: 1950foto/Instagram
Por Redacción EC

Club Nacional de Football no podrá contar con su delantero estrella y goleador, Nicolás López, para el duelo ante Universitario de Deportes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El atacante de 32 años no viajará a Lima luego de que el cuerpo técnico decidiera preservarlo pese a que los estudios médicos no arrojaron una lesión de gravedad.

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