Club Nacional de Football no podrá contar con su delantero estrella y goleador, Nicolás López, para el duelo ante Universitario de Deportes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El atacante de 32 años no viajará a Lima luego de que el cuerpo técnico decidiera preservarlo pese a que los estudios médicos no arrojaron una lesión de gravedad.

El delantero fue sometido a una ecografía el lunes por la mañana para evaluar una molestia detrás de la rodilla. Aunque los resultados fueron alentadores, el dolor persistía. “El estudio salió ok”, indicaron desde el entorno del club, pero la evolución no fue la esperada. Finalmente, por la noche, se tomó la decisión de que el jugador permanezca en Montevideo. El técnico Jorge Bava optó esta vez no arriesgar a uno de sus futbolistas más importantes en un tramo decisivo de la temporada.

Un golpe en medio del buen momento copero

La ausencia del “Diente” llega en un contexto en el que Nacional busca consolidarse en el torneo continental tras un irregular desempeño en el Torneo Apertura. El equipo uruguayo lidera el Grupo B con cuatro puntos y apunta a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Además de López, Nacional tampoco contará con Gonzalo Carneiro, quien no logró recuperarse a tiempo. Sin embargo, el equipo sí tendrá entre los convocados a futbolistas clave como Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, quienes evolucionaron de sus molestias físicas.

El club también esperará hasta último momento por jugadores como Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, quienes llegan justos en sus procesos de recuperación, pero serán parte de la delegación que viajará a Perú.

Universitario, en crisis antes del duelo

El rival de turno, Universitario, atraviesa un momento complicado tanto a nivel local como internacional. El cuadro crema se ubica en el último lugar del Grupo B y recientemente se quedó sin entrenador tras la salida de Javier Rabanal.

En la previa, el encuentro aparece como una oportunidad favorable para Nacional, que buscará aprovechar el contexto para sumar puntos importantes fuera de casa.

Finalmente, el plantel tricolor entrenará en la mañana antes de partir rumbo a Lima en vuelo chárter. La delegación tiene previsto arribar por la tarde para ultimar detalles de cara al compromiso.

VIDEO RECOMENDADO