La previa del partido entre Nacional de Uruguay y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana estuvo marcada por una provocación hacia los aficionados argentinos. Sin embargo, el equipo de Victoria respondió en el campo con una contundente victoria por 3-0, tomando una importante ventaja en la serie.
La previa del partido entre Nacional de Uruguay y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana estuvo marcada por una provocación hacia los aficionados argentinos. Sin embargo, el equipo de Victoria respondió en el campo con una contundente victoria por 3-0, tomando una importante ventaja en la serie.
El encuentro, disputado en el Gran Parque Central de Montevideo, dejó uno de los momentos más comentados de la jornada incluso antes del pitazo inicial.
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La provocación de Nacional con la canción de Aitana
Mientras los hinchas de Tigre ingresaban al estadio, los altoparlantes del Gran Parque Central reprodujeron “Superestrella”, canción de la cantante española Aitana que se convirtió en uno de los temas más representativos del recorrido de España hacia el título del Mundial 2026.
La canción, perteneciente al álbum Cuarto Azul, sonó en los estadios durante las celebraciones de La Roja, que conquistó la Copa del Mundo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
La elección musical fue interpretada como una provocación hacia los simpatizantes del Matador, quienes viajaron desde Argentina para acompañar a su equipo en Montevideo.
LA PROVOCACIÓN DE LOS URUGUAYOS CONTRA LOS HINCHAS DE TIGRE 🇺🇾🇦🇷— Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2026
🏟️🎵 Mientras los simpatizantes del Matador ingresaban al Gran Parque Central, desde los altoparlantes del estadio sonó "Superestrella", la canción de Aitana que acompañó a España durante el Mundial
🇪🇸 El tema fue… pic.twitter.com/YunFUFYnyv
Tigre respondió con una goleada en la cancha
Si la intención era desestabilizar al conjunto argentino, el efecto fue el contrario. Tigre firmó una sólida actuación y venció 3-0 a Nacional en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Con este resultado, el equipo argentino quedó bien encaminado para la clasificación y definirá la serie el próximo martes en el Estadio José Dellagiovanna, donde buscará sellar el pase a la siguiente ronda.
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