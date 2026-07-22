Respuesta de Tigre a la canción Superestrella. Foto: @catigreoficial
Respuesta de Tigre a la canción Superestrella. Foto: @catigreoficial
Por Redacción EC

La previa del partido entre Nacional de Uruguay y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana estuvo marcada por una provocación hacia los aficionados argentinos. Sin embargo, el equipo de Victoria respondió en el campo con una contundente victoria por 3-0, tomando una importante ventaja en la serie.

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