Nacional vs. Always Ready en directo medirán fuerzas hoy, jueves 14 de marzo del 2024 por la vuelta de la Tercera Ronda de la Copa Libertadores en el Estadio Gran Parque Central. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o DGO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Always Ready apenas logró este jueves una mínima ventaja en su enfrentamiento ante Nacional de Uruguay, al que derrotó 1-0 en El Alto (4.090 m de altitud), lo que deja abierta la definición por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

El gol de Darlison Rodrigues a los 13 minutos en el “Nido del Cóndor” supone para el elenco boliviano un pequeño botín que deberá administrar de la mejor manera el próximo jueves en Montevideo, adonde se decidirá el ganador de la serie.

Histórico tricampeón (1971, 1980 y 1988) del principal torneo de clubes de la Conmebol, Nacional hizo méritos para llevarse el empate de El Alto, mientras que Always Ready terminó el juego con la sensación de quedar en deuda.