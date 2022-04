En el Estadio Nabi Abi Chedid, Nacional vs. Bragantino chocan EN VIVO Y EN DIRECTO por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2022 . Los uruguayos buscarán dar la sorpresa en tierras brasileñas y empezar con pie derecho el máximo torneo continental de clubes. Cabe mencionar que la transmisión del partido de hoy, que arrancará desde las 17:00 (hora local) y 19:00 (hora uruguaya) estará a cargo de FOX Sports 2 , Star Plus , DAZN y live streaming lo podrás seguir en el minuto a minuto de El Comercio .

Previa del Nacional vs. Bragantino por Copa Libertadores 2022 | Fuente: @Nacional