Nacional vs. Estudiantes EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 13 de abril a partir de las 7 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del grupo C de la Copa Libertadores 2022 en el Estadio Gran Parque Central. El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus.

El ‘Decano’ perdió (2-0) en la primera fecha en su visita a Bragantino por lo que está en la obligación de ganar al conjunto argentino. Asimismo, se encuentra motivado tras vencer (6-0) a Boston River en su reciente partido por el torneo local con un triplete de Felipe Carballo.

Luego de la goleada, el DT del ‘Bolso’, Pablo Repetto, destacó a sus dirigidos. “El segundo gol, tempranero y de la forma en que fue, a ellos los terminó de desacomodar y nosotros pudimos lograr una ventaja que no va de la mano con la diferencia que hay entre ningún equipo del fútbol uruguayo”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico analizó a los atacantes con los que puede contar ante Estudiantes. “No quiero decir a quién veo mejor o peor, hoy jugó Giglioti, veremos el miércoles. A la lista se suma Fagúndez que está demostrando que es un jugador importante del club que está creciendo. Tiene pocos partidos pero está demostrando que tiene nivel para jugar en Nacional”, mencionó.

“Fagúndez puede jugar con un delantero más porque se puede tirar atrás y no se cambiaría tanto el sistema, pero no es la idea que tengo hoy en mente. Quizás en el futuro o en algunos momentos de partidos como lo hicimos con Bragantino”, añadió.

Nacional vs. Estudiantes: horarios

Perú: 7 p. m.

Colombia: 7 p. m.

Ecuador: 7 p. m.

México: 7 p. m.

Argentina: 9 p. m.

Uruguay: 9 p. m.

Chile: 8 p. m.

Por su parte, Estudiantes de La Plata goleó (4-1) a Vélez por la primera fecha de la Copa Libertadores. Emmanuel Mas, Agustín Rogel, Gustavo del Petre y Franco Zapiola anotaron en el triunfo que permite colocar al equipo en la primera posición del grupo C.

En la previa del partido ante Nacional, el DT del ‘Pincha’, Ricardo Zielinski señaló que está mentalizado en los tres puntos. “No me gusta especular, sí que mi equipo vaya a cualquier lugar y trate de jugar el mejor partido que pueda, no juego para otra cosa que para ganar”, declaró en conferencia de prensa.

“Logramos lo más difícil en el fútbol que es la regularidad. A donde fuimos, tratamos de ser competitivos para dejar a Estudiantes en un buen lugar”, añadió.

Asimismo, Estudiantes de La Plata llega motivado al partido tras golear (5-0) a Central Córdoba en la reciente fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Mauro Boselli se lució al marcar un triplete.

Nacional vs. Estudiantes: canales

Es importante mencionar que Nacional vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2022 se transmitirá en exclusiva mediante la plataforma Star Plus.

Nacional vs. Estudiantes: posibles formaciones

Nacional: Rochet, Rodríguez, Coelho, Marichal, Cándido, Castro, Rodríguez, Monzeglio, Rodríguez, Trezza y Gigliotti.

Estudiantes: Andújar, Godoy, Noguera, Morel, Rogel, Mas, Zuqui, Rodríguez, Pellegrini, Boselli y Díaz.