Nacional vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este viernes 26 de noviembre en el Estadio Belvedere a partir de las 2:30 p. m. (hora peruana) por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de VTV Plus.

EL ‘Decano’, que se ubica en el cuarto lugar con 24 unidades, llega motivado a este encuentro tras ganar por la mínima diferencia a Cerrito. Sin embargo, su campaña irregular en este torneo no le ha permitido escalar posiciones por lo que su partido a los ‘Negriazules’ será de vital importancia para seguir con vida en el certamen.

La escuadra dirigida por Martín Ligüera se ubica muy lejos al líder Peñarol, que hasta el momento tiene 28 puntos, por lo que su principal objetivo es clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. De no conseguirlo, un premio consuelo sería su boleto a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Liverpool la pasa muy mal en el campeonato, pues se ubica en el puesto 13 con 14 unidades. En su más reciente encuentro, goleó por 3-0 a Villa Española y espera sumar su segundo triunfo consecutivo para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones.

Antes de su triunfo ante los coleros, la ‘Cuchilla’ encajó cuatro derrotas seguidas, sin embargo, en esta recta final desea seguir por la buena racha para darle una alegría a su hinchas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 15 de agosto. Nacional venció por 1-0 con anotación de Guzmán Corujo que ahora no se encuentra en el equipo.

Nacional vs. Liverpool: horarios

Perú: 2:30 p. m.

Ecuador: 2:30 p. m.

Colombia: 2:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Tras el triunfo ante Cerrito, el entrenador de Nacional, Martín Ligüera, reconoció que no se jugó un buen encuentro, no obstante, resaltó el esfuerzo de sus dirigidos.

“No hicimos un partido claro (...) intentamos por todas las formas, quizás no de la manera ideal, pero por ese empuje merecimos sobre el final el resultado”, declaró para VTV.

Nacional vs. Liverpool: canales

Es importante mencionar que Nacional vs. Liverpool por la Primera División de Uruguay se transmitirá en exclusiva a través de las pantallas de VTV Plus y de DIRECTV GO.

