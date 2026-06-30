La inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer nuevas imágenes de la dramática tanda de penales, una de ellas enfocada en lo que ocurrió dentro del grupo alemán instantes antes de los disparos decisivos.

Según reveló el diario Bild, un video muestra al capitán Joshua Kimmich buscando voluntarios para ejecutar uno de los lanzamientos. En las imágenes se aprecia cómo el mediocampista se dirige a Leon Goretzka y le consulta: “¿O tú, Leon?”. De acuerdo con el medio alemán, la respuesta del volante fue negativa, ya que rechazó la posibilidad moviendo la cabeza.

La situación no habría terminado allí. Tal como recoge TyC Sports citando la información de Bild, el medio germano aseguró que “el rechazo fue doble y concreto”, dejando entrever que la incertidumbre se apoderó del plantel en un momento determinante de la definición desde los doce pasos.

🇩🇪🚨ALEMANIA | ESCÁNDALO



Kimmich le preguntó DOS veces a Goretzka si quería patear el 6to penal, el decisivo. Goretzka se negó las 2 veces por cagón



Al final terminó yendo el pobre Tah que nunca había pateado un penal en su vida. Por supuesto lo erró y Alemania quedó eliminado pic.twitter.com/30FOmrzEU0 — Ale Bertini (@abertini1) June 30, 2026

Finalmente, la responsabilidad recayó sobre Jonathan Tah, quien asumió el sexto penal de Alemania pese a no tener experiencia previa en este tipo de situaciones. Siempre de acuerdo con Bild, el defensor “nunca había ejecutado un disparo desde los doce pasos en su carrera profesional”, un detalle que volvió aún más comentada la eliminación alemana frente a una Paraguay que terminó haciendo historia.

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