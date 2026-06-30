Por Kenyi Peña Andrade

La inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer nuevas imágenes de la dramática tanda de penales, una de ellas enfocada en lo que ocurrió dentro del grupo alemán instantes antes de los disparos decisivos.