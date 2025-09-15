Pese a la derrota sufrida en la última fecha ante Bolivia, la selección brasileña está clasificado al Mundial próximo. Y aunque las Eliminatorias fueron muy irregulares para la Canarinha, en la tierra del país pentacampeón del mundo la ilusión con otra copa siempre está. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti puso los pies sobre la tierra con un comentario que no cayó nada bien.

¿Quién, en el fútbol, tiene la obligación de ganar? Ni siquiera el que piensa que es el mejor la tiene. Pueden pasar tantas cosas que cambien el resultado. Estuve seis años en el Real Madrid y no gané seis Champions. Gané tres”, declaró en una entrevista a la revista francesa “L’Equipe”.

En ese sentido, el italiano multicampeón confesó que Brasil no tiene obligación de ir a ganar el Mundial que se desarrollará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. “Es una obligación intentarlo, nadie tiene la obligación de ganar”.

La declaración generó críticas por parte de la prensa y la hinchada brasileña, sobre todo porque Brasil es el máximo campeón de los mundiales con cinco trofeos, el último ganado en Corea Japón 2002.

Por otro lado, el técnico de 66 años, multicampeón con Real Madrid y Milan, también reveló cómo se adaptó al fútbol sudamericano: “Fue fácil. Es otro ritmo. Tengo que empaparme de la cultura del país, por eso me instalé en Río. Aquí encontré una Federación muy bien organizada. Desde el presidente de la CBF (Samir Xaud) hasta el director (Rodrigo Caetano), todos son fantásticos, entusiastas. Trabajamos en un ambiente excelente, con seriedad. Vine con mis asistentes, pero no necesitaba nada más. La estructura es perfecta”.

Por último, Ancelotti se refirió al posible regreso de Neymar, quien no estuvo presente en la últimas dos fechas de las Eliminatorias. Neymar está mejorando su condición física y es sin dudas el jugador brasileño más talentoso, pero tuvo un pequeño problema físico, del que se recuperó rápido. Tiene que estar al 100%, no al 80%”.

Neymar con el número 10 de Brasil. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

“Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima Copa Mundial, desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en las fechas FIFA de octubre, noviembre o marzo (fechas FIFA)”, finalizó.

