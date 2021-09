Pitazo inicial en el estadio Diego Armando Maradona. La pelota rodó sobre el césped y solamente pasaron once segundos para que Elif Elmas se encargue de marcar el 1-0 del Napoli vs. Spartak Moscú. Un gol de vestuario, como le conocen, en la segunda jornada del grupo C de la Europa League.

El juez del compromiso ordenó el arranque de las acciones y el equipo comandado por Luciano Spalletti movió rápidamente el esférico. Piotr Zielinski dio el primer toque y lo siguió Fabian Ruiz, quien abrió por el costado Mario Rui. Este, a su vez, jugó con el corpulento delantero Andrea Petagna.

El atacante del cuadro napolitano superó la marca de un adversario y metió un pase hacia la banda para la aparición de Lorenzo Insigne. El capitán hizo un control, se perfiló y lanzó un servició hacia el área del elenco moscovita. Matteo Politano fue a luchar por el esférico, pero el arquero del Aleksandr Maksimenko salió para controlar.

Sin embargo, el ‘1′ del Spartak Moscú no fue capaz de contener totalmente y dejó el globo suelto en su terreno. Entonces, aquel error fue aprovechado por Elif Elmas, que sacó un potente zapatazo para abrir la cuenta en el compromiso de la Europa League y en apenas 11 segundo de iniciado el compromiso en Italia.