Napoli vs. Spartak Moscú EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada del grupo C de la Europa League este jueves 30 de septiembre desde las 11:45 a.m. (horario peruano) en el estadio Diego Armando Maradona.

Nueva prueba para el equipo entrenado por Luciano Spalletti en la competencia internacional. En el estreno, el conjunto italiano levantó un 2-0 contra Leicester City en Inglaterra. El nigeriano Victor Osimhen apareció con un doblete para emparejar la cuenta.

Precisamente, el equipo ‘Azzurra’ volverá a confiar en el delantero africano para celebrar en casa. El atacante 22 años debe aprovechar su gran forma, pues ha marcado seis conquistas en cuatro partidos consecutivos.

Osimhen, con pasado en Lille de Francia, debe estar acompañado por el mexicano Hirving Lozano. El ‘Chucky’ ingresará a la escuadra principal en lugar de Matteo Politano, quien arrancó en el triunfo de Serie A frente a Cagliari.

¿Cómo ver Napoli vs. Spartak Moscú por Europa League?

ESPN es la señal habilitada para ver el partido de la Europa League que presentará a Napoli sin Dries Mertens, Stanislav Lobotka y Faouzi Ghoulam, quienes se alista para volver a ponerse bajo las órdenes del DT Luciano Spalletti.

“Espero el mismo tipo de rendimiento que estamos ofreciendo hasta ahora. Estamos haciendo un trabajo constante optimizando también las cinco sustituciones”, expresó el técnico que mantiene como líder al equipo con puntaje perfecto en el Calcio: 18 de 18.

Por su lado, Spartak Moscú le ganó por 2-0 a Ufa en la Premier League de Rusia y levantó cabeza tras dos derrotas seguidas. La primera fue en la Europa League ate Legia por 1-0 y otra frente a CSKA por 1-0 en el campeonato doméstico.

Para ratificar lo hecho el pasado fin de semana, el técnico Rui Victoria apostará por los delanteros Ezequiel Ponce y Quincy Promes. Aunque hay una duda para completar el tridente: Aleksandr Sobolev le gana la partida al sueco Jordan Larsson.

¿A qué hora Napoli vs. Spartak Moscú por Europa League?

Perú – 11:45 a.m.

Colombia – 11:45 a.m.

Ecuador – 11:45 a.m.

México – 11:45 a.m.

Chile – 12:45 p.m.

Paraguay – 12:45 p.m.

Venezuela – 12:45 p.m.

Bolivia – 12:45 p.m.

Argentina – 1:45 p.m.

Uruguay – 1:45 p.m.

Brasil – 1:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Napoli vs. Spartak Moscú: alineaciones

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Anguissa, Demme; Insigne, Zielinski, Lozano; Osimhen.

Spartak Moscú: Maksimenko; Caufriez, Dzhikiya, Gigot; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton; Ponce, Sobolev, Promes.

¿Dónde jugarán Napoli vs. Spartak Moscú por Europa League?

