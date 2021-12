En las vísperas de la Navidad, Cristiano Ronaldo y el plantel masculino y femenino del Manchester United enviaron distintos regalos a pacientes y personal de tres hospitales infantiles ubicados en Gran Manchester: Royal Manchester Children’s Hospital, The Christie y Francis House Children’s Hospice.

Debido a la pandemia mundial de la COVID-19, este año (igual que el anterior) los jugadores de los ‘Diablos Rojos’ no pudieron entregar los obsequios en persona, pero igualmente sorprendieron a sus destinatarios empacando los presentes y enviando distintos mensajes festivos de manera virtual.

“Es una lástima que no pudimos visitar los hospitales este año, ya que es algo que me gustó mucho hacer la última vez que estuve aquí en Old Trafford”, comenzó diciendo Cristiano Ronaldo. “Es importante hacer felices a los niños, es genial. Para mí, es un honor ser parte de esta Navidad. Estoy muy feliz”, añadió.

“La Navidad es una época del año tan especial; Es importante que las familias y los niños se sientan amados y sientan esa calidez en Navidad. La mejor parte de ser futbolista es ver las sonrisas en los rostros de los aficionados”, expresó por su parte Scott McTominay.

Presente deportivo

Manchester United no juega en Inglaterra desde el 11 de diciembre, cuando venció por la mínima diferencia al Norwich City en condición de visita por la Premier League. Luego de ese cotejo se presentaron varios casos positivos de coronavirus en el club y sus cotejos fueron suspendidos.

Con dos partidos menos, los de Old Trafford se ubican en la sexta casilla de la liga inglesa con 27 puntos, mientras que están clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League.

