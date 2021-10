Una competición que empezó con un video de youtube y llegó hasta algunos de los máximos ídolos de la NBA. Eso fue lo que sucedió con Shaquille O’Neal y Charles Barkley, quienes vivieron un momento divertido emulando el Mundial de Globos que se realizó semanas atrás por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

En el programa ‘TNT on NBA’, los ex NBA ejemplificaron la entretenida competición y retaron a Ernie Johnson y Kenny Smith. Tras un lapso compitiendo, el equipo de O’Neal se terminó llevando la victoria, a pesar que a Barkley el físico no le rinde de la misma manera.

La competición fue creada por dos estadounidenses, los hermanos Arredondo, pero la iniciativa se originó entre el streamer español y el defensa del FC Barcelona; y, su popularidad ha llegado a un nivel tan alto, que los famosos de la NBA se animaron a jugarlo, incluso terminó con Shaquille tirado en el suelo intentado recuperar el balón.

El Mundial de Globos se ha transformado en un campeonato en el que juegan hasta 32 selecciones nacionales. El video que observaron Ibai Llanos y Piqué mostraba a dos jóvenes que se filmaron en su casa jugando con un globo alrededor de su casa y el objetivo principal era que el balón no caiga en el suelo.

La cantidad de acogida que ha logrado tener el Mundial de Globos ha sido tan grande que son más de 600 mil personas que vieron la transmisión y el hashtag Balloon World Cup sumó más de 80 mil publicaciones en Twitter. Por otro lado, Francesco se llevó 10 mil euros de premio por haber conseguido el campeonato tras derrotar en la final al alemán Jan Spieb por un contundente resultado de 6-2.

¿Cómo se juega la competencia de globos?

Este juego se practica dentro de un espacio delimitado, con un jugador por equipo. La misión es evitar que el globo lanzado por su oponente caiga al suelo. Muy parecido al juego de globos que muchas personas han practicado de niños, pero esta vez con reglas, cámaras y millones de espectadores desde Twitch.