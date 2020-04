Con 10 hombres, Cruz Azul se estrenó en el Apertura con un empate de 0-0 en el patio del Necaxa. El delantero argentino Milton Caraglio erró un penal a los 51 para la Máquina, que terminó el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Julio César Domínguez a los 72. El volante Rubén Salas también erró un penal a los 73 para los Rayos.

PREVIO Sigue el minuto a minuto entre Necaxa vs. Cruz Azul por la jornada 1 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX en el estadio Victoria de Aguascalientes con transmisión vía TDN y Televisa Deportes. En Estados Unidos emitirá Univision.

En esta clase de partidos, las estadísticas previas solo se quedan en los pronósticos de las casas de apuestas. Cruz Azul es favorito, pero Necaxa espera dar el golpe. El domingo 14 de julio, los azules golearon 4-0 a su rival de hoy y se quedaron con la Supercopa MX. Sin embargo, el arranque de la Liga MX es otro cantar para ambas escuadras.

Necaxa participó en la Supercopa MX en lugar del América, que disputó del "Campeón de campeones" frente a Tigres UANL. Como gran prueba para el arranque de la Liga MX, los 'Rayos' buscaron dar batalla, pero no pudieron hacerle frente al Cruz Azul, que tuvo entre sus filas al peruano Yoshimar Yotún.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: horarios, fechas y canales de TV para seguir los partidos de esta semana ▷ Copa Libertadores en directo: partidos y resultados de los octavos de final

Revancha o no, Cruz Azul quiere empezar el Apertura 2019 de la Liga MX ganando los tres puntos lejos de casa. Para cumplir con el objetivo utilizará a su mejor once posible. Con Jesús Corona en el arco y Milton Caraglio como el delantero referente en el ataque frente a Necaxa.

El Apertura 2019 de la Liga MX comenzó ayer con la victoria de Tijuana (3-1) sobre Puebla en condición de visitante. Hoy continúa la primera fecha con otros partidos importantes (Tigres vs. Morelia, América vs. Monterrey), pero el duelo estelar es el Necaxa vs. Cruz Azul.

El árbitro designado para el partido entre Necaxa y Cruz Azul es Jorge Antonio Pérez. Este año, también se midieron en el Clausura 2019 de la Liga MX. Fue triunfo 2-1 de los azules con goles de Caraglio y Méndez. Para los 'Rayos' descontó Fernández.

Necaxa vs. Cruz Azul: Posibles titulares del encuentro

Necaxa: Hugo González, Cristian Calderón, Ventura Alvarado, Rodrigo Noya, Luis Gallegos, Kevin Mercado, Luis Pérez, Bryan Carvallo, José Cobián, Eduardo Herrera y Daniel Álvarez.

Cruz Azul: Jesús Corona, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Julio Domínguez, José Madueña, Rafael Baca, Edgar Mendez, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez y Milton Caraglio.

Necaxa vs. Cruz Azul: Horarios del duelo de la Liga MX

Perú - 21:00 horas Ecuador - 21:00 horas Colombia - 21:00 horas México - 21:00 horas Bolivia - 22:00 horas Paraguay - 22:00 horas Chile - 22:00 horas Venezuela - 22:00 horas Argentina - 23:00 horas Uruguay - 23:00 horas Brasil - 00:00 horas (domingo 21 de julio) España - 04:00 horas (domingo 21 de julio)

Necaxa vs. Cruz Azul: Canales que transmiten el partido

Costa Rica TDN El Salvador TDN Guatemala TDN Honduras TDN México TDN, Canal 5 Televisa, Televisa Deportes En Vivo Nicaragua TDN Panamá TDN Estados Unidos Univision Deportes, Univision, Univision NOW