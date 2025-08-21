Tras sellar la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Néstor Gorosito fue enfático al establecer la meta final del equipo en el torneo continental. Lejos de la cautela, el técnico de los blanquiazules declaró sin rodeos que la ambición de su equipo es alzar el trofeo.

“El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo, con esta historia, no puedes pretender otra cosa”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido. “Después la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón. Desde que entremos, se lo dijimos a los chicos. El máximo respeto a los equipos que nos toque, pero la ilusión nuestra es máxima”, añadió.

Consultado sobre sus preferencias para el próximo rival en cuartos de final, U. de Chile o Independiente de Avellaneda, el popular ‘Pipo’ se mostró despreocupado.

“Nosotros apostamos a ganador siempre. De preferir, no prefiero a ninguno. Todos los que han llegado hasta acá, con méritos propios, vamos a enfrentar a equipos más difíciles porque se van manteniendo”, explicó.

El entrenador también recordó el camino recorrido por su equipo para llegar a esta fase, valorando el esfuerzo y la constancia de sus jugadores. “No hay que olvidarnos de todos los partidos de visitantes y locales que hemos hecho”, concluyó, reafirmando la confianza en su plantel ‘íntimo’ para buscar el título de la Copa Sudamericana.