San Lorenzo confirma a Pipo Gorosito para encabezar un nuevo proyecto deportivo. Foto: @SanLorenzo
San Lorenzo confirma a Pipo Gorosito para encabezar un nuevo proyecto deportivo. Foto: @SanLorenzo
Por Redacción EC

Néstor “Pipo” Gorosito vuelve a casa. San Lorenzo confirmó este jueves al exfutbolista e ídolo azulgrana como nuevo entrenador del primer equipo, marcando así el inicio de su segundo ciclo al frente del club.

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