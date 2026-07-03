Por Redacción EC
Néstor “Pipo” Gorosito vuelve a casa. San Lorenzo confirmó este jueves al exfutbolista e ídolo azulgrana como nuevo entrenador del primer equipo, marcando así el inicio de su segundo ciclo al frente del club.
Néstor “Pipo” Gorosito vuelve a casa. San Lorenzo confirmó este jueves al exfutbolista e ídolo azulgrana como nuevo entrenador del primer equipo, marcando así el inicio de su segundo ciclo al frente del club.
La institución hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo video de Gorosito en su etapa como jugador, acompañado por la frase: “No te sorprenda volverme a ver”, un mensaje que despertó la ilusión de los hinchas del Ciclón.
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El fallido intento por contratar a Iker Muniain
La llegada de Gorosito se produjo después de una semana agitada en Boedo. Tras la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta había alcanzado un acuerdo de palabra con el español Iker Muniain para asumir el cargo.
Sin embargo, la operación terminó cayéndose debido a diversos inconvenientes. El exjugador vasco no contaba con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División argentina y surgieron diferencias respecto a su situación contractual con el Salamanca.
Ante el nuevo revés, San Lorenzo aceleró las negociaciones con Gorosito, quien ya había sido contactado previamente por los dirigentes Guillermo Franco y Martín Saric.
Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo Director Técnico de San Lorenzo de Almagro, al firmar su vínculo por 12 meses.— San Lorenzo (@SanLorenzo) July 3, 2026
Su cuerpo técnico está compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico. pic.twitter.com/ytKbYJgr0Q
El cuerpo técnico que acompañará a Pipo
En esta nueva etapa, el entrenador estará acompañado por un equipo de trabajo conformado por:
- Gustavo Zapata, ayudante de campo.
- Jorge Borelli, ayudante de campo.
- Marcelo Villasanti, ayudante de campo.
- Sebastián Somoza, preparador físico.
Un ídolo que vuelve a Boedo
La relación entre Gorosito y San Lorenzo va mucho más allá de su faceta como entrenador. Como futbolista, se convirtió en uno de los grandes referentes del club y dejó una huella imborrable entre los aficionados.
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En su primera etapa como director técnico, condujo al Ciclón al subcampeonato del Torneo Apertura 2003 antes de dejar el cargo un año más tarde.
Ahora, dos décadas después, el ídolo azulgrana regresa con la misión de devolverle estabilidad y protagonismo a un equipo que comenzó la pretemporada sin entrenador y que vivió semanas de incertidumbre en la búsqueda de un nuevo conductor.
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