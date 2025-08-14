Alianza Lima alcanzó una importante ventaja de 2-0 sobre la Universidad Católica de Quito, en su serie de octavos de final de Copa Sudamericana, pero su entrenador, Néstor Gorosito, no se confía.

En rueda de prensa, el ‘Pipo’ compartió su análisis de lo que fue el juego dle último miércoles en Matute y lo que será el partido en territorio ecuatoriano.

“Ellos también tuvieron ocasiones de gol por descompensación nuestra, pero también por virtud de ellos, tienen jugadores que juegan muy bien”, dijo Gorosito.

“El fútbol es tan cambiante que en el momento que habíamos bajado un poquito, encontramos los goles. Físicamente el equipo está muy bien y debido a eso ganamos”, destacó el estratega argentino.

En esa línea, dijo que el partido en Quito será incluso más exigente que el jugado de local.

“Ganamos un tiempo, falta todavía el segundo tiempo y es en altura, en su cancha. Va a ser difícil como todo lo que nos tocó, pero gracias a Dios de visitante hemos jugado muy bien también”, finalizó.

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

