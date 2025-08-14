El entrenador de Alianza Lima destacó que el estado físico les jugó a favor en la victoria ante la Universidad Católica de Quito por Copa Sudamericana. (Foto: El Comercio)
El entrenador de Alianza Lima destacó que el estado físico les jugó a favor en la victoria ante la Universidad Católica de Quito por Copa Sudamericana. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

alcanzó una importante ventaja de 2-0 sobre la Universidad Católica de Quito, en su serie de octavos de final de Copa Sudamericana, pero su entrenador, , no se confía.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima ilusiona y sigue avanzando en la Copa Sudamericana: este es el impacto en los ingresos del club y sus cifras de este año

En rueda de prensa, el ‘Pipo’ compartió su análisis de lo que fue el juego dle último miércoles en Matute y lo que será el partido en territorio ecuatoriano.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Ellos también tuvieron ocasiones de gol por descompensación nuestra, pero también por virtud de ellos, tienen jugadores que juegan muy bien”, dijo Gorosito.

MIRA: Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Quito por Copa Sudamericana

“El fútbol es tan cambiante que en el momento que habíamos bajado un poquito, encontramos los goles. Físicamente el equipo está muy bien y debido a eso ganamos”, destacó el estratega argentino.

MIRA: Hernán Barcos: “No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio. Toca ir y cerrar allá”

En esa línea, dijo que el partido en Quito será incluso más exigente que el jugado de local.

“Ganamos un tiempo, falta todavía el segundo tiempo y es en altura, en su cancha. Va a ser difícil como todo lo que nos tocó, pero gracias a Dios de visitante hemos jugado muy bien también”, finalizó.

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC