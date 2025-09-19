El entrenador de Alianza Lima también lamentó no contar con el apoyo de los hinchas blanquiazules en Chile para el duelo de vuelta.
Redacción EC
y la Universidad de Chile igualaron sin goles en Matute, en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el entrenador blanquiazul compartió su análisis del juego.

LEE TAMBIÉN: Prensa chilena destaca a Gustavo Álvarez como sólido candidato para dirigir a la selección peruana

Pese a jugar con un hombre menos gran parte de la segunda parte, por la expulsión de Carlos Zambrano, el ‘Pipo’ considera que el rival no tuvo claras chances de anotar.

“No nos patearon al arco, no sufrimos, sí hubo insinuaciones, pero no en área nuestra. El único tiro fue el gol que cobraron offside”, indicó en conferencia de prensa.

MIRA: Franco Velazco: “Hemos presentado el reclamo por Sergio Peña, por agarrarse los genitales públicamente a nivel nacional”

“La llave está abierta completamente y vamos a hacer lo posible para poder ganar”, añadió el estratega de 61 años.

Por otro lado, lamentó no contar con el apoyo de los hinchas blanquiazules en Chile para el duelo de vuelta.

“Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza Lima y nosotros no tenemos nada que ver. Es una lástima, nuestra gente ha ido a todas las cancha, y tenemos que estar fuertes de la cabeza”, sentenció Gorosito.

