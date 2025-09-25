Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana, tras perder 2-1 en Coquimbo ante la Universidad de Chile, por los cuartos de final del torneo y el entrenador blanquiazul, Néstor Gorosito, se presentó ante la prensa.
Entre otros temas, fue consultado sobre la titularidad del argentino Alan Cantero en lugar de Kevin Quevedo, y tuvo una curiosa respuesta.
“Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”, dijo el experimentado entrenador.
Por otro lado, se refirió al altercado camino a vestuarios, y no ocultó su incomodidad.
“Un señor de barba, entre jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco. Un flaco alto dijo ‘váyanse para casita’. Desubicado porque nosotros no dijimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina”, dijo muy picante u fiel a su estilo Gorosito.
En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.
Como se recuerda, el encuentro se jugó sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.
Ahora, la ‘U’ se enfrentará en duelos de ida y vuelta ante Lanús que eliminó a Fluminense.
