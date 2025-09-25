Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima se refirió a un altercado camino a vestuarios, y no ocultó su incomodidad.
Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima se refirió a un altercado camino a vestuarios, y no ocultó su incomodidad.
Redacción EC
Redacción EC

quedó fuera de la Copa Sudamericana, tras perder 2-1 en Coquimbo ante la Universidad de Chile, por los cuartos de final del torneo y el entrenador blanquiazul, , se presentó ante la prensa.

LEE TAMBIÉN: Lucas Assadi anota golazo y pone en ventaja a la U. de Chile sobre Alianza Lima | VIDEO

Entre otros temas, fue consultado sobre la titularidad del argentino Alan Cantero en lugar de Kevin Quevedo, y tuvo una curiosa respuesta.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”, dijo el experimentado entrenador.

MIRA: Javier Altamirano, con potente disparo, pone el 2-0 de la U. de Chile sobre Alianza Lima | VIDEO

Por otro lado, se refirió al altercado camino a vestuarios, y no ocultó su incomodidad.

“Un señor de barba, entre jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco. Un flaco alto dijo ‘váyanse para casita’. Desubicado porque nosotros no dijimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina”, dijo muy picante u fiel a su estilo Gorosito.

En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.

MIRA: Julio César Uribe postula a dos técnicos peruanos para dirigir a la selección: “Tienen la capacidad para poder guiar nuestro destino”

Como se recuerda, el encuentro se jugó sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.

Ahora, la ‘U’ se enfrentará en duelos de ida y vuelta ante Lanús que eliminó a Fluminense.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC