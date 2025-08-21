En medio de la incertidumbre tras la cancelación del partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, ha alzado la voz para culpar directamente a la hinchada chilena por los actos de violencia que llevaron a la suspensión del encuentro. El dirigente aseguró que su club buscará defender sus intereses ante la Conmebol.

“Lo de hoy fue lamentable, los simpatizantes de La U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”, señaló el directivo en declaraciones a TyC Sports. Sus palabras contrastan con el comunicado de la ‘U’ de Chile, que había señalado a sus propios hinchas como víctimas de una agresión.

Grindetti fue enfático en deslindar a su club de cualquier responsabilidad. “Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente”, afirmó Grindetti, quien ha sido objeto de críticas por sus declaraciones.

Con la mira puesta en el futuro de la competición, el mandamás de Independiente adelantó que Independiente luchará por una resolución favorable, que podría posicionarlos como el próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

“Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. La gente de seguridad, de Conmebol y de La U, si se pone una mano en el corazón, hay un claro responsable acá, que es la gente de La U“, sentenció el dirigente, quien ha prometido defender con “todas sus armas” la postura del club argentino.