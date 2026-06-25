Por José Antonio Bragayrac

Néstor Lorenzo lleva seis meses intercambiando ideas con su scout y analista Juan Manuel Lorenzo -su hijo- sobre cómo enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Trabaja con mucha seriedad y rigor, pero quienes lo conocen aseguran que es bastante alegre, muy amable, incluso tierno. No es de celebrar efusivamente fechas especiales, ni siquiera su aniversario de matrimonio, pero sí es muy meticuloso en su rutina antes de un partido: ir a misa junto a su esposa y pedir lucidez con devoción y humildad a la Virgen de Chapi, patrona espiritual de Arequipa.

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