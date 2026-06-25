Néstor Lorenzo lleva seis meses intercambiando ideas con su scout y analista Juan Manuel Lorenzo -su hijo- sobre cómo enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Trabaja con mucha seriedad y rigor, pero quienes lo conocen aseguran que es bastante alegre, muy amable, incluso tierno. No es de celebrar efusivamente fechas especiales, ni siquiera su aniversario de matrimonio, pero sí es muy meticuloso en su rutina antes de un partido: ir a misa junto a su esposa y pedir lucidez con devoción y humildad a la Virgen de Chapi, patrona espiritual de Arequipa.

Así es como lo retratan quienes hoy lo acompañan como técnico de la selección de Colombia y es como lo recuerdan también en su paso por el Perú, mejor dicho por Arequipa, cuando fue entrenador del club Melgar.

Quienes lo recuerdan como entrenador de Melgar entre inicio del 2021 y mediados del 2022 coinciden en dos versiones de Néstor Lorenzo. Una como entrenador muy profesional y de gran proyección, con una manera muy única de saber llegar al equipo y convencerlo de su filosofía. La otra dimensión que conquistó Arequipa fue la personal: su buen trato, su cordialidad y su enamoramiento de la ciudad y su Virgen de Chapi.

La primera versión es sencilla de verificar. Para muestra un botón: el día que anunció a su plantel que había sido contactado por la selección de Colombia y que dejaría el club, el vestuario reaccionó de una forma inesperada para quienes no eran testigos del día a día. Hubo reconocimiento al cierre de un ciclo recordado como uno de los más competitivos del club en los últimos años, pero no solo eso: en ese camerino, con el profe en medio dando la noticia, más de uno no pudo evitar las lágrimas.

Que un jugador esté dispuesto a llorar por un técnico evidencia la trascendencia de Lorenzo más allá de lo deportivo.

Néstor Lorenzo festejando el título del Torneo Apertura 2022 con la image de la Virgen de Chapi. (Imagen: Captura de GOLPERU)

La otra escena que retrata perfectamente a Lorenzo en Arequipa y tiene que ver más con sus costumbres y su atención por las cábalas. En 2022, su segundo año, el equipo ganó continuidad y apareció un elemento habitual en el entorno del plantel: la camisa guinda. “La principal cábala de Néstor Lorenzo fue el uso de su camisa color guinda casi morada; la empezó a utilizar para el 2022”, describe Daniel Rodríguez, posiblemente el periodista deportivo arequipeño mejor informado sobre el cuadro rojinegro.

El inicio fue irregular, pero el punto de quiebre de esa temporada llegó con la victoria ante Alianza Lima en Arequipa. Desde ese partido, Lorenzo utilizó la camisa de forma constante durante el resto del Torneo Apertura de ese año con Melgar. Nunca dejó de usarla y coincidió con el título.

La camisa guinda también estuvo presente en la Copa Sudamericana 2022. Melgar compartió grupo con Racing Club, River Plate de Uruguay y Cuiabá. La clasificación se definió en la última jornada. El equipo logró victorias clave, como el triunfo ante Racing en Arequipa y el de River Plate en Uruguay. En el cierre, una victoria ante Cuiabá aseguró el pase a la siguiente ronda.

Con Melgar ganó el Torneo Apertura 2022 y clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana. Fue en ese entonces que incorporó a sus rutinas una conexión mayor con la ciudad: Lorenzo comenzó a llevar consigo una estampita de la Virgen de Chapi, además de la camisa guinda.

Cuando dejó Arequipa, una de sus decisiones fue entregar al plantel esa camisa guinda que había usado como amuleto durante gran parte de su etapa en el club. Lo hizo durante una parrillada de despedida con futbolistas y colaboradores. Allí, de forma sorpresiva, y luego de un discurso muy sentido, el argentino colocó la prenda sobre la mesa para sellar su vínculo con el equipo.

La anécdota es también un acto de fe y compromiso.

Néstor Lorenzo, actual DT de Colombia. (Foto: AFP)

Lorenzo y Arequipa

Lorenzo llegó a Melgar en 2021, en plena pandemia. El contexto redujo su relación con la ciudad a lo estrictamente laboral. “Tuvo poca posibilidad de conocer la ciudad”, señala Daniel Rodríguez. El trabajo se concentraba en entrenamientos, hotel y competencia.

En esa etapa inicial, el contacto con la ciudad fue limitado. En medio de la rutina, hubo un registro puntual: el adobo arequipeño. “Le gustaba bastante, se convirtió rápidamente en una de sus preferencias fuera del trabajo”, apunta Rodríguez.

Con el paso de los meses, la relación de Lorenzo con Arequipa dejó de ser exclusivamente profesional. Su familia se instaló en la ciudad y su hijo Juan Manuel pasó a formar parte del comando técnico. Hoy es scout y analista de la selección colombiana.

“Declaraba que la gente siempre lo trataba con mucho cariño en las calles”, recuerda Rodríguez. También incorporó la gastronomía local a su rutina, con platos como el rocoto relleno y el chicharrón de chancho.

La salida hacia la selección de Colombia se produjo mientras Melgar aún disputaba la Copa Sudamericana. El acuerdo permitió que dirigiera los octavos de final ante Deportivo Cali antes de asumir su nuevo cargo. Melgar avanzó de fase y el técnico se despidió tras esa serie.

En 2024 regresó a Arequipa para la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de Melgar, donde destacó el crecimiento del club tras su etapa en el equipo. Su llegada despertaría nostalgia y emoción natural en todos aquellos quienes compartieron trabajo y el día a día con el entrenador.

Este sábado Colombia llega ahora a una nueva instancia internacional con Portugal y Cristiano Ronaldo como referencia del otro lado del campo. Lorenzo llega desde un proceso de consolidación en la selección, mientras su paso por Melgar queda en otro registro: una etapa marcada por la camisa guinda y una relación de fe con Arequipa a la que siempre retorna con devoción para pedir por los suyos.

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