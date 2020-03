Argentina vive el fútbol de una manera desenfrenada. Bandas, canciones, pinturas, tatuajes, entre otros condimentos caracterizan al fútbol de esa parte del planeta. Asimismo, se les conoce como los más ingeniosos a la hora de insultar o intentar desestabilizar al rival. Uno de los más atacados en el último tiempo, Néstor Ortigoza, reveló la mejor “puteada” que recibió en un campo de fútbol.

En @ataque_radio le preguntamos a Ortigoza cual fue la mejor puteada que recibió y esto contestó... 😂👏 pic.twitter.com/eMgN5dXULe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 22, 2020

Pablo Carroza, periodista especialista en barras bravas en Argentina, explicó que Argentina padece de “gordofobia”. A su juicio, en el país albiceleste no te perdonan ser conocido y a la vez gordo, porque eso es lo que más atacan.

Precisamente esa era la crítica más importante que se le hacía a Néstor Ortigoza, ex baluarte de San Lorenzo de Almagro. El ‘gordo’ siempre jugó con un peso bastante importante, pero él afirmaba que se encontraba bien físicamente.

En diálogo con Ataque Radio, el paraguayo reveló el mejor insulto que recibió en un campo de juego: “Cuando me dicen ‘hiciste la pretemporada en un tenedor libre’, esa nunca la voy a olvidar. Lo que más me sorprende es quien me lo dice. Pesa cuatro veces más que yo, pelado, con anteojos, es un desastre el ‘chavón’. Te gritan gordo hijo de puta, uno prefiere hacerse a un lado”.

