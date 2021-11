New England vs. New York City EN VIVO ONLINE por las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, este martes 30 de noviembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 y Star Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Alexander Callens en la defensa, New York City buscará el pase a la final de la conferencia cuando se mida con New England Revolution. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Gillette Stadium.

New England vs. New York City: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m. - ESPN Norte y Star+

Perú - 7:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Ecuador - 7:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Colombia - 7:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Bolivia - 8:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Venezuela - 8:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Paraguay - 9:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Chile - 9:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Argentina - 9:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Uruguay - 9:30 p.m. - ESPN 3 y Star+

Brasil - 9:30 p.m. - DAZN

España - 1:30 a.m. (miércoles 1 de diciembre) - DAZN

New England Revolution, líder de la Conferencia Este en la fase regular y equipo que acabó en la cima de la tabla general, continuará su camino buscando alcanzar la primera estrella de su historia en la MLS.

Los ‘Revs’, gracias a esa estupenda campaña, avanzaron directamente hasta semifinales. Mucho tuvieron que ver Gustavo Bou (15) y Adam Buksa (16), quienes anotaron entre 31 de los 65 goles del equipo.

Precisamente Buksa podría reaparecer en New England Revolution después de perderse la última jornada a causa de una lesión. El delantero trabajó fuerte para recuperarse y está listo para volver a las canchas.

“Estoy de vuelta en el campo. He tenido cuatro entrenamientos con el equipo y me siento muy bien, así que puedes estar seguro de que estaré listo al 100 por ciento”. declaró Buksa en la previa.

“Sabemos que tendremos un partido complicado ante un muy buen equipo. Pero hemos entrenado duro estas tres semanas y estamos listos”, añadió el polaco.

Al frente estará New York City, que viene de derrotar 2-0 a Atlanta United, en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este. Los goles del triunfo los marcaron Valentín Castellanos y Alexander Callens.

“Creemos que podemos hacer grandes cosas y si podemos superar esto, será la mejor temporada en la historia del club. Y eso es algo que queremos lograr, pero para lograrlo tenemos que tener un desempeño superior, y eso es en lo que nos enfocamos todos los días”, analizó por su parte el guía de los neoyorquinos, Ronny Deila.

New England vs. New York City: últimos enfrentamientos

New England 2-1 New York City

New York City 2-0 New England

New York City 2-3 New England

New York City 1-2 New England

New England 0-0 New York City

New England 0-2 New York City

New England 2-0 New York City

New York City 2-1 New England

New York City 0-1 New England

New England 2-2 New York City

New England vs. New York City: probables alineaciones

New England: Turner, Bye, Farrell, Kessler, Jones, Buchanan, Polster, Boateng, Gil, Bou y Buksa. DT: Bruce Arena

New York City: Johnson, Gray, Chanot, Callens, Sands, Morales, Zelalem, Medina, Moralez, Rodriguez y Castellanos. DT: Ronny Deila.

