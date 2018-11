Newell's Old Boys y Rosario Central jugarán a puertas cerradas este jueves (1:30 p.m. hora de Perú / 3:30 p.m. hora de Argentina EN VIVO ONLINE vía TyC Sports) en el estadio Julio Humberto Grondona, por el cuartos de final de la Copa Argentina.

El clásico Newell's vs. Rosario Central definirá el pase de uno de ellos a la semifinal de este certamen que ya tiene a River Plate y Gimnasia (LP) esperando rival. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los semifinalistas de la Copa Argentina.

Newell's vs. Rosario Central EN VIVO: horarios en el mundo

Argentina - 3:30 p.m.

Perú - 1:30 p.m.

México - 12:30 p.m.

Colombia - 1:30 p.m.

España - 7:30 p.m.

Chile - 3:30 p.m.

Ecuador - 1:30 p.m.

Uruguay - 3:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:30 p.m.

El clásico no pudo esperar hasta el final y, caprichosamente, la Copa Argentina nos regala el Newell's Old Boys vs. Rosario Central en los cuartos de final. Un choque vibrante en todos sus aspectos y donde se pone en juego algo más que lo deportivo.

Lamentablemente, las emociones no estarán en las tribunas porque se ha determinado que el clásico entre Newell's Old Boys vs. Rosario Central se juegue en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí a puertas cerradas. Pero ese no es motivo para que no sea un partidazo.

Tanto Newell's Old Boys como Rosario Central buscan en la Copa de Argentina salva la temporada ganándole al rival de toda la vida y dejarlo fuera de la Copa Argentina.

Newell's Old Boys vs. Rosario Central: posibles alineaciones



Rosario Central: Ledesma; Bettini, Ortíz, Cabezas, Parot; Camacho, Ortigoza, Gil, Carrizzo; Herrera, Zampedri.



Newell's Old Boys: Aguerre; Nadalin, Callegari, Fontanini, Bittolo; Amoroso, Rivero, Bernardello, Fértoli; Fórmica, Leal.