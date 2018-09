Newell's vs. Lanús EN VIVO vía FOX Sports: este sábado por Superliga argentina

Newell's Old Boys vs. Lanús EN VIVO: chocarán este sábado (11:30 am. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Premium) en el Estadio Marcelo Bielsa por la sexta fecha dela Superliga argentina.

El inicio de la nueva temporada de la 'lepra' y los 'granates' ha sido para olvidar rápidamente. Ambos equipos se ubican en el antepenúltimo y penúltimo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente.

Newell's y Lanús tiene los números idénticos pasadas cinco jornada de la Superliga Argentina: dos empates, tres derrotas, cuatro goles a favor, ocho en contra y pertenecen al grupo de seis equipos que no han podido ganar.

Omar de Felippe, entrenador de los 'leprosos', ha recuperado a Nelson Ibáñez, tras superar una lesión al hombro. Alfio Oviedo, con pocos minutos, quedó fuera por negarse a jugar con la reserva del equipo.

Mientras que Luis Zubeldía tiene una sola duda en la conformación de la once. El entrenador no sabe si incluir a Héctor Fértoli (cinco partidos y un gol) o Lisandro Cabrera (dos encuentros y no marcó tantos).

Newell's vs. Lanús: posibles alineaciones

Newell's: Alan Aguerre; Ivan Piris, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini, Mauricio Bíttolo; Juan Ignacio Sills, Hernán Bernardello; Joel Amoroso, Victor Figueroa; Héctor Fértoli o Lisandro Cabrera y Luis Leal.



Lanús: Matías Ibáñez; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Marco Torsiglieri, Nicolás Pasquini; Jorge Pereyra Díaz, Tomás Belmonte, Leandro Maciel, Pedro De La Vega; Lautaro Acosta y Sebastián Ribas.