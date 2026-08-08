Newell’s despidió con profundo pesar a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras confirmarse su fallecimiento a los 68 años en Rosario. Como muestra de respeto y duelo, el club rojinegro colocó su bandera a media asta en el predio de entrenamiento de Bella Vista.

La institución recordó a Jorge Messi como un reconocido hincha de Newell’s y destacó el papel que desempeñó durante la trayectoria de su hijo. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el club acompañó a la familia y resaltó su importancia en los primeros pasos de Lionel en el fútbol.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”, señaló Newell’s. La institución también destacó su acompañamiento, junto a Celia Cuccittini, desde los inicios de Lionel en Rosario hasta su consagración como campeón del mundo con Argentina.

El vínculo entre Jorge Messi y Newell’s también estuvo marcado por su identificación con los colores rojinegros. El club recordó especialmente esa relación al despedirlo y agradeció su influencia en la formación de Lionel: “Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresó la institución.

Como parte del homenaje, la bandera de Newell’s permaneció a media asta en Bella Vista, donde el primer equipo realiza sus entrenamientos. De esta manera, el club rosarino se sumó a las muestras de pesar por la partida de Jorge Messi y expresó su acompañamiento a Lionel, su madre Celia y toda la familia.