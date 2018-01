Neymar admitió que se fastidió por abucheos de hinchas de PSG

No todo es felicidad en el mundo del PSG. A pesar que la ofensiva está resguardada por Mbappé, Neymar y Edinson Cavani, estos dos últimos han tenido una riña que preocupó a los aficionados.



La bronca se originó por saber qué futbolista del PSG ejecutaría los penales. Neymar y Edinson Cavani pugnaron por ese derecho hasta que el brasileño se hizo de la responsabilidad.



En el partido ante Dijon, que acabó 8-0 a favor del PSG, Edinson Cavani estaba a un gol de convertirse en el goleador histórico del equipo y había un penal de por medio que podía coronarlo; sin embargo, Neymar fue a cobrarlo y eso desató la cólera de la afición.



Los hinchas del PSG decidieron pifiar con insistencia a Neymar por su egoísmo. Ahora no se dio ese escenario, pero la estrella del elenco parisino no quiso saludar a los simpatizantes. Le confirmó a la prensa que está molesto con ellos.



"La gente sabía que el entrenador me designó como el pateador de penales. La gente sabe lo que pasó en el vestuario. Él decidió esto, así que tengo que asumir esa responsabilidad. No estoy aquí para esconderme. He venido aquí para asumirlas", explicó Neymar.



"Por supuesto que me molesta con los abucheos al final, pero el jugador está allí para eso. Para ser abucheado, aplaudido. Depende de cada hincha que venga al estadio. Pero estoy acostumbrado tanto con los abucheos como con los aplausos", añadió.