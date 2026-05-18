Neymar volvió a ser noticia tras confirmarse su convocatoria al Mundial 2026 con la selección de Brasil. El delantero del Santos, que estuvo en duda durante meses por su estado físico, fue incluido en la lista final de Carlo Ancelotti y disputará su cuarta Copa del Mundo, en una decisión que generó gran expectativa en el país.

¡HERMOSO MOMENTO! Neymar interrumpió el vivo de Cris Guedes para reaccionar en vivo tras la convocatoria de Ancelotti: ¡Ney es MUNDIAL!



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La reacción del ‘10’ no tardó en viralizarse. En medio de una transmisión en vivo junto a su entorno cercano, Neymar celebró con euforia al conocer la noticia y lanzó un grito que reflejó su alivio: “¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!”, evidenciando la tensión previa que vivía ante la decisión del entrenador.

Su convocatoria llega luego de un largo periodo marcado por lesiones y cuestionamientos sobre su rendimiento. El atacante no jugaba con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión, y en los últimos meses había tenido participación irregular con su club, lo que alimentó el debate sobre su presencia en el torneo.

Pese a ello, Ancelotti apostó por su experiencia y calidad, dejando claro que Neymar puede aportar en distintos momentos del partido. Con el respaldo del cuerpo técnico y la ilusión renovada, el máximo goleador histórico de Brasil buscará ser protagonista en una nueva cita mundialista.