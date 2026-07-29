Neymar cerró definitivamente la puerta a un posible regreso a la selección de Brasil. El delantero del Santos confirmó este miércoles que no volverá a vestir la camiseta de la ‘Canarinha’, al considerar que su ciclo con el combinado nacional terminó tras la eliminación en el Mundial 2026. Con ello, puso fin a las especulaciones sobre su posible presencia en la próxima Copa del Mundo.

“Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, declaró el atacante de 34 años en la zona mixta, tras la clasificación de Santos a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Las declaraciones del brasileño también despejan las versiones que lo vinculaban con el Mundial 2030. En las últimas semanas, un video generado con inteligencia artificial y una publicación realizada por su padre alimentaron la posibilidad de que Neymar buscara disputar una quinta Copa del Mundo. Sin embargo, el propio futbolista dejó claro que esa etapa quedó atrás.

🚨 Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira:



“Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.”



🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 29, 2026

Con este anuncio, Neymar pone punto final a una trayectoria de más de una década con la selección brasileña. Durante ese tiempo disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque nunca logró levantar la Copa del Mundo, se consolidó como uno de los grandes referentes de la historia reciente del fútbol brasileño.

El último partido de Neymar con Brasil fue en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. Ingresó en la segunda mitad por decisión del técnico Carlo Ancelotti y marcó de penal en los minutos finales, pero su gol no fue suficiente para evitar la eliminación. Con ese encuentro, el delantero cerró un ciclo que, según sus propias palabras, ya no tendrá un nuevo capítulo.

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