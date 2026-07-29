El adiós de una leyenda: Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil. (Foto: Getty Images)
El adiós de una leyenda: Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Neymar cerró definitivamente la puerta a un posible regreso a la selección de Brasil. El delantero del Santos confirmó este miércoles que no volverá a vestir la camiseta de la ‘Canarinha’, al considerar que su ciclo con el combinado nacional terminó tras la eliminación en el Mundial 2026. Con ello, puso fin a las especulaciones sobre su posible presencia en la próxima Copa del Mundo.

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