Neymar: Barcelona no se plantea su regreso, dijo su vicepresidente

El Barcelona no tiene planes de volver a fichar a Neymar desde el Paris St. Germain, dijo el viernes el vicepresidente del club Jordi Cardoner, desmintiendo las noticias que indican que el campeón del fútbol español está dispuesto a ofrecerle al delantero brasileño un regreso al Camp Nou.

Neymar ganó dos títulos de La Liga y una Champions League en sus cuatro años en el Barza, donde formó un tridente letal con Luis Suárez y Lionel Messi. Sin embargo, se marchó en julio de 2017 después de que el club parisino pagó la millonaria cláusula de rescisión del brasileño.

"En la junta del Barça nadie se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar. A día de hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado", dijo Cardoner a la radio SER Catalunya el viernes.

Neymar, de 26 años, contribuyó a que el PSG ganara un triplete de títulos en Francia la temporada pasada, pero su primer año en ese país se vio empañado por una disputa pública con su compañero Edinson Cavani sobre el lanzamiento de penales y por una lesión sufrida en marzo que lo mantuvo alejado de las canchas durante el resto de la temporada.

El diario catalán Mundo Deportivo publicó esta semana un artículo en su portada donde afirmaba que el jugador le dijo al Barça que quiere regresar al club porque está desilusionado de su vida en París.

"Fue él el que se marchó. Otra cosa sería que no hubiésemos creído en él y ahora le quisiésemos recuperar, pero no es el caso", sostuvo Cardoner. "En todo caso, si se diera el caso lo tendríamos que hablar en la junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso".

(Reuters)

