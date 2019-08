De Neymar a De Rossi: la cara y el sello del fútbol

¿Dónde terminará finalmente Neymar? ¿En Barcelona, Real Madrid o PSG? Mientras la novela protagonizada por el brasileño sigue acumulando capítulos, hay más de un hecho que llama poderosamente la atención y que pone en evidencia a un crack que cada día pierde su valor.

Neymar es un extraordinario jugador que potenciaría cualquier ofensiva, en especial las del Barza o Madrid. Si volviera a Cataluña, el técnico Ernesto Valverde tendría un dolor de cabeza para alinear a ‘Ney’ junto a Messi, Suárez y Griezmann. Si en cambio se vistiera de blanco, además del golpe mediático a los culés, podría formar un tridente lleno de fútbol con Hazard y Benzema, sin contar a James Rodríguez, que se quedaría en el equipo de Zidane. Hasta ahí todo bien y para ilusionarse. Los peros salen a flote cuando se piensa en la inversión y esfuerzos que se necesitarían para contratar al brasileño.

Hace algunos días, el ‘Lobo’ Carrasco, ex crack del Barcelona, defensor del Neymar jugador, fue contundente cuando se refirió a un posible regreso del actual delantero de PSG. "Amo a Neymar, futbolísticamente, porque hacía cosas maravillosas. Pero a mí no me gusta que entre en el vestuario". Y para completar su negativa soltó una frase de ‘10’ clásico, de esos que limpiaban la cancha para decirle al ‘9’ métela: "Se ha desinflado, está cuesta abajo. De cada diez apariciones en redes sociales, ocho están sin balón. Y eso me demuestra que estoy en lo cierto".

¿Se imaginan al Barcelona repatriando al extremo? ¿Cómo harían los directivos del club y los mismos hinchas para aplaudir a un jugador que está en juicio con la institución por el pago de la prima de renovación? Sin mencionar que los catalanes quieren de vuelta a ‘Ney’ con una fórmula en la que eviten pagar al cash, algo que exigen los franceses, y sumarlo a préstamo. No hay dinero en las arcas blaugranas pero las exigencias de Lionel Messi, íntimo de Neymar, pesan más.

Y si en el Viejo Continente hay dudas con el brasileño, en esta parte de América un europeo encanta con su profesionalidad, así como con su fútbol. Dos partidos bastaron para que Daniele De Rossi mostrara su jerarquía en Boca Juniors. Incluso, en su debut, marcó un gol de cabeza en la Copa Argentina. El último partido del italiano con la Roma, el equipo de toda su vida, fue el 26 de mayo de este año. No obstante, la falta de actividad no se notó en el campo ni en el físico.

De Rossi llegó el pasado 25 de julio a Buenas Aires para firmar por Boca, un pase hecho a partir de las ganas del volante de 36 años y de la insistencia de Nicolás Burdisso, director deportivo del ‘Xeneize’, quien siempre estuvo convencido que su ex compañero solo iba a sumar al equipo de Alfaro.

Hace unos días, el ‘Tano’, como lo llaman en el equipo azul y oro, dio entrevistas a los principales medios argentinos. De Rossi se puso el auricular para escuchar las preguntas de los periodistas, quienes le hablaban en español, olvidándose que es italiano. Con total naturalidad, el mediocampista respondió las interrogantes en el mismo idioma, para sorpresa de todos.

Si hace un mes se cuestionaba el fichaje del italiano, hoy en el país del tango solo se piensa en disfrutar a un campeón del mundo como Daniele De Rossi.