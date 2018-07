Neymar hace caso omiso a las críticas: “Estoy acostumbrado”

Luego de asistir a su torneo de beneficencia en Brasil, Neymar se refirió a las constantes reprimendas que recibió por parte de la prensa durante su participación en la Copa del Mundo 2018.



Diversas cadenas mundiales y especialistas criticaron a Neymar por sus constantes simulaciones a la hora de recibir infracciones leves. Ello originó que sea objeto de burla por grande y pequeños.



"¿Es la primera vez que me critican? Estoy acostumbrado. No empecé a jugar fútbol ayer. Cada vez que pierdo todo recae en mis espaldas, pero mi espalda es ancha", aseveró Neymar ante los medios de comunicación que lo acompañaron en su cotejo organizado para diversos fines sociales.



"No veo ningún problema en ser criticado. Sé de mi potencial. Sé lo que puedo hacer y sé que todo lo que hice hasta ahora no está mal. He llegado muy lejos. Estoy feliz con todo eso", añadió.



En relación a la eliminación de la verdeamarelha en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2018, Neymar reveló que se apoya en su familia para superar el trago amargo.



"Tengo un motivo para estar triste y ese es el sueño que se truncó y que está lejos. Pero el mundo no acaba. Tengo que seguir porque tengo mi hijo y mi familia. No puedo estar triste el resto de mi vida porque ellos no pueden vivir así", expresó.