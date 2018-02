Neymar: se conoció parte médico y brasileño se perdería el Real Madrid vs. PSG Neymar salió en camilla y con lágrimas en los ojos ante el Marsella. El PSG dio a conocer el parte médico y, aunque no dio un tiempo estimado, no es alentador pensando en Real Madrid

Neymar es duda para el duelo entre PSG y Real Madrid en la Champions League. (Foto: Reuters) Neymar es duda para el duelo entre PSG y Real Madrid en la Champions League. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)