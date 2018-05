Neymar fue criticado por el entrenador del París-Saint Germain

Unai Emery dejará a final de la temporada el cargo de entrenador del PSG, en donde tuvo la gran responsabilidad de encargarse de Neymar, la figura colosal del conjunto parisino.



Antes de partir del PSG, Unai Emery habló sobre el tiempo que compartió al lado de Neymar. El director técnico español no se sintió muy cómodo con la conducta del '10'.



"Que Neymar, después de un entrenamiento, tenga que hacer cuatro actos publicitarios no es lo mejor, pero hay que entenderlo porque el club logra también repercusión mediática", manifestó en una entrevista con el canal SFR Sport.



Otro punto que resaltó Unai Emery fue la aclimatación de Neymar, a quien no lo veía muy concentrado cuando integraba las prácticas del PSG.



"Él tiene que adaptarse a París, a compañeros, no solo a los brasileños. Él cuando acaba de entrenar se va a su casa, no está todos los días con los brasileños. Todo es un proceso. Todavía no está instalado al cien por cien", subrayó.



Al cierre de la entrevista, Unai Emery remarcó que hizo todo lo posible para que Neymar se sintiera absolutamente cómodo en el equipo principal.



"En el PSG lo hemos ido integrando en un grupo, donde hemos querido que él se sienta cómodo y que él saque a deslumbrar su juego. Con Neymar hay que tener paciencia. Hemos hecho el 50 por ciento del trabajo con él. Falta el otro 50 por ciento", sentenció.