Neymar es criticado por sus recurrentes actitudes negativas en PSG

Diversos futbolistas que participan en el fútbol francés no ven con buenos ojos el comportamiento de Neymar, quien se viene caracterizando, a la par con sus golazos, por causar fuertes cruces y roces con sus oponentes.



En el último juego de la Copa de Francia, Neymar hizo unas acciones individuales que ofendieron al equipo rival y a su hinchada. Aunque lo peor fue cuando hizo el gesto de querer ayudar a un jugador en el suelo, pero terminó retirando su brazo y esbozó una sonrisa pícara.



Ese ademán terminó por desencadenar crítica contundente de un futbolista que es ajeno tanto al PSG como al Rennes. Se trata del defensor italiano Andrea Raggi, quien le pidió a Neymar que tenga mayor humildad hacia los demás a la hora de jugar.



"He visto el gesto de Neymar y creo que un campeón como él debería tener mucho más respeto hacia el rival. Su comportamiento no ha estado nada bien", explicó.



"Creo que el fútbol se está volviendo aburrido. Esa una acción que se sacará de contexto. ¿Si lo hago con mis amigos, por qué no debo hacerlo con mis oponentes?, añadió.



Neymar, quien sigue siendo punto de conversación por esa indignante acción, no se quedó callado y salió al frente para dejar en claro por qué lo hizo. Su respuesta desató una polémica que reveló una faceta diferente del crack.



"Ellos me pegan y yo juego al fútbol. Ellos me provocan y yo sé cómo provocar a mi manera. Provoco con la pelota, jugando al fútbol. No estoy ahí para pegarle a nadie. No sé defenderme así. Me defiendo con la pelota", puntualizó la estrella del PSG.