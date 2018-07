Luego de confirmarse el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus, la prensa española señaló que el presidente del Real Madrid, Floretino Pérez, ve en Neymar al reemplazante del luso como la mega estrella del equipo blanco para los próximo años.



Se especulaba con el pago de 250 millones de euros de la 'Casa Blanca' al Paris Saint Germain para contar con lo servicios de 'Ney', quien no vería con malos ojos llegar al Real Madrid.



Sin embargo, el diario catalán "Mundo Deportivo" aseguró que el pase del brasileño al Real Madrid podría verse truncado debido a que Neymar tenía intención de jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid a la Juventus y su ex club se despide de con emotivo video. (Facebook)

"Esperaba encontrarse con un proyecto consolidado, tener al Balón de Oro al lado por dos años y luego convertirse en el jugador número uno del Madrid", se lee en la web del diario español.

"Mundo Deportivo" señala que no solo fue la salida de 'CR7', sino también la de Zinedine Zidane, con quien Real Madrid consiguió tres Champions League consecutivas.



Tras la salida del francés, el Real Madrid contrató a Julen Lopetegui, ex técnico de la selección española. No obstante, Neymar no querría "empezar un proyecto de cero".

El medio indica que Pérez tiene conocimiento de la nueva situación

del brasileño y que pese a ello no desistirá en contratarlo como estandarte luego de la salida de Cristiano.