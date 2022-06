PSG apostó por la contratación de Neymar en el 2017, con la intención de dar un salto futbolístico importante, en busca de ganar la Champions League. El brasileño tuvo un impacto positivo desde su llegada al club, pero su rol protagónico ha ido disminuyendo y, sin éxito en el certamen internacional, se rumorea su salida, a pesar de tener contrato hasta 2025.

Ante estas circunstancias, se conoció que el Santos de Brasil, institución donde ‘Ney’ explotó su talento en sus primeros años como profesional, estudia la posibilidad de fichar al delantero. La noticia la reveló Andrés Rueda, presidente del ‘Peixe’, en una reciente conferencia de prensa.

“Estamos realizando acciones, pero hay cosas que no puedo hablar. Es estrategia”, manifestó el directivo. A la vez, el mandamás del poderoso club brasileño aseguró que sería inmaduro de su parte no establecer ningún plan ante la posible salida de Neymar del PSG.

“Hoy recibí más de 100 mensajes que me hablaban de ‘Ney’. Espero que puedan confiar más de nosotros”, resaltó Andrés Rueda, luego de la reunión que tuvo con el Consejo Deliberativo del Santos, donde se debatió el tema.

Si bien hay buen ánimo desde la dirigencia del ‘Peixe’, también es preciso mencionar que la institución atraviesa por problemas económicos desde hace unos años, situación que complicaría cerrar un fichaje importante. A pesar de ese detalle, no se diluye la ilusión de los hinchas por tener de nuevo a Neymar, campeón de la Copa Libertadores en 2011.

¿Cómo le fue a Neymar en su último año en PSG?

Durante la última temporada 2021-22 en el PSG, Neymar registró 13 goles y seis asistencias en la Ligue 1 de Francia; mientras que en la Champions League no vivió su mejor campaña: tuvo seis partidos, no infló las redes y realizó dos pases gol. A nivel de copas domésticas, el brasileño no tuvo actividad.