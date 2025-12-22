Neymar fue sometido a una operación de rodilla izquierda con éxito, como informó el Santos de Brasil, en un procedimiento pensado para tratar un desgarro en el menisco medial y poner al delantero en mejores condiciones de competir de cara a la próxima Copa del Mundo. El atacante de 33 años ingresó al quirófano a menos de seis meses del Mundial 2026, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, y ahora iniciará su proceso de recuperación y rehabilitación.

El propio Santos detalló que la cirugía fue una artroscopia y que Neymar recibió el alta médica tras la intervención, tras lo cual comenzará a trabajar con su fisioterapeuta Rafael Martini para recuperar su forma. A través de sus redes sociales, el jugador compartió imágenes desde el hospital, dando tranquilidad a sus seguidores sobre su estado tras la operación.

O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.



Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.



Aunque el tiempo estimado de recuperación aún no ha sido confirmado oficialmente, diversos reportes señalan que podría estar alrededor de un mes, coincidiendo con la pretemporada del Santos. Este periodo será clave no solo para su retorno al club, sino también para demostrar que está en condiciones de pelear por un lugar en la selección brasileña bajo el mando de Carlo Ancelotti.

La operación se enmarca en el objetivo declarado del propio Neymar: estar en óptimas condiciones para disputar el Mundial 2026 con Brasil, un torneo que ha anunciado como una prioridad pese a las dudas por su historial de lesiones y las exigencias físicas que enfrenta al final de su carrera.