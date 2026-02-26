Santos FC venció 2-1 a Vasco da Gama por la cuarta fecha del Brasileirao, este jueves 26 de febrero. Neymar Jr. fue el MVP del encuentro al anotar un doblete.

El futbolista brasileño apareció en el minuto 25 para abrir el marcador de un derechazo colocado, imposible de parar para el portero Jardim.

En la segunda mitad, un error defensivo lo dejó mano a mano con el guardameta. ‘Ney’ no tuvo mejor oportunidad y de sombrerito la mandó a guardar.

De esta manera, Santos FC consiguió su primera victoria en le Brasileirao tras 2 derrotas y 1 empate.