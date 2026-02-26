Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El futbolista brasileño fue el MVP en la primera victoria de Santos FC en el Brasileirao.
Por Redacción EC

Santos FC venció 2-1 a Vasco da Gama por la cuarta fecha del Brasileirao, este jueves 26 de febrero. Neymar Jr. fue el MVP del encuentro al anotar un doblete.

