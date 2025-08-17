El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como “una mie*** y una vergüenza” la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño. Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Termina el partido. Vasco Da Gama 6-0 Santos.



Neymar llora. Su equipo está en riesgo de descenso. Y aunque el talento está ahí y haya destellos, Neymar no es el mismo de antes. Y él lo sabe. Duele💔



pic.twitter.com/XJ1PpGddWN — Juez Central (@Juezcentral) August 17, 2025

