Juninho Pernambucano, actual director deportivo del Olympique Lyon de Francia, criticó la forma de educar a los futbolistas en Brasil. El exseleccionado aseguró que en su país enseñan a los jugadores a priorizar el dinero. Un ejemplo claro fue el traspaso de Neymar al PSG.

“En Brasil se nos enseña a preocuparnos solo por el dinero, pero en Europa tienen una mentalidad diferente. Inconscientemente hice un plan de carrera porque quería ir a otro gran club en Brasil, y no solo jugar por deporte. Me enseñaron a ir a quién me pagaría más. Esa es la manera brasileña”, declaró en una entrevista con el diario inglés The Guardian.

Enseguida, Juninho profundizó en el caso de Neymar, quien abandonó el Barcelona para sumarse a la plantilla del PSG por una cifra récord. El ex internacional aseguró que la decisión del atacante estuvo condicionada por el tema económico.

“Mira a Neymar. Se fue al PSG solo por dinero. El PSG le dio todo lo que quería y ahora quiere irse antes del final de su contrato. Pero ahora es el momento de retribuir, de mostrar gratitud. Es un intercambio. Neymar necesita dar todo lo que pueda en el campo, para mostrar total dedicación, responsabilidad y liderazgo. El problema es que en Brasil se tiene una cultura de codicia y siempre se quiere más dinero. Esto es lo que nos enseñaron y lo que aprendimos”, manifestó.

El antiguo volante del Vasco de Gama, sin embargo, señaló que la responsabilidad en este tipo de casos es de la sociedad brasileña. “Es simplemente lo que aprendió. Hay que diferenciar entre Neymar como jugador y Neymar como persona”, aclaró.

“Como jugador, se encuentra entre los tres primeros del mundo, al mismo nivel que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es rápido, duro, puede anotar y hacer asistencias como un verdadero ’10′. Pero como persona, creo que es culpable porque necesita cuestionarse a sí mismo y crecer. Por el momento, sin embargo, solo está haciendo lo que la vida le enseñó a hacer”, concluyó.