A pocos meses de que inicie el Mundial Qatar 2022 , Neymar volvió a ser el centro de atención por una revelación que cobró mucha importancia en Brasil . De acuerdo a Rodrygo Goes , el actual futbolista del PSG le confesó que pronto dejaría la ‘Canarinha’.

“Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la ‘10′ es tuya’. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente”, comenzó diciendo Rodrygo.

“Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”, añadió en diálogo con el podcast Podpah.

Por otro lado, Rodrygo reveló que Zidane lo señaló como uno de los mejores futbolistas del mundo en un futuro. “Me dijo que algún día sería el mejor del mundo, y Carlo Ancelotti también habló bien de mí. Trato de entrenar todos los días para mejorar y llegar a ese punto”, aseveró.

Pelé se rinde ante Rodrygo y lo califica de un "iluminado" del fútbol.

Brasil llegará a la Copa del Mundo como una de las grandes candidatas a ganar el título y con Neymar como su principal estrella. La selección sudamericana debutará el 24 de noviembre con Serbia y luego enfrentará a Suiza y Camerún por el Grupo G.