Por Redacción EC

Lionel Messi vive un día especial. El capitán de la Selección Argentina disputa este martes su último partido con la camiseta albiceleste en el país, y uno de los mensajes que recibió antes de su despedida fue el de Neymar, su excompañero en Barcelona y Paris Saint-Germain.

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