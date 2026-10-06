Lionel Messi vive un día especial. El capitán de la Selección Argentina disputa este martes su último partido con la camiseta albiceleste en el país, y uno de los mensajes que recibió antes de su despedida fue el de Neymar, su excompañero en Barcelona y Paris Saint-Germain.

A través de su cuenta de X, el delantero brasileño le dedicó unas sentidas palabras al argentino y destacó la influencia que tuvo Messi en su propia relación con el fútbol.

“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar.

El brasileño también resaltó que el reconocimiento a Messi trasciende las fronteras de Argentina y destacó el legado que dejó el futbolista a lo largo de su carrera.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, agregó.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi 🐐 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Neymar y su mensaje a Messi antes de su despedida

Neymar recordó especialmente los años que compartió con Messi como compañero y rival. Ambos formaron una de las sociedades más recordadas del fútbol mundial durante su etapa en Barcelona.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado”, señaló el atacante brasileño.

Finalmente, Neymar cerró su mensaje con una frase dirigida directamente al capitán argentino: “GRACIAS Leo Messi”.