El astro brasileño Neymar fue operado con éxito este lunes 22 de diciembre de una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirao.

Su gran objetivo es llegar con la selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar.

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga brasileña 2025.

Ahora, ‘Ney’ estará fuera de las canchas por un mes aproximadamente, en las que tendrá que enfocarse en su rehabilitación.