Neymar y otros escándalos sexuales en el fútbol

Jamás podrá igualarse a Pelé ni a Diego Maradona, tampoco se acercaría a las estadísticas demoledoras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero como George Best quizá no exista otro. Fue un personaje de leyenda, único, inimitable. Sus goles y gambetas fueron tan extraordinarias como sus noches de alcohol y sexo. El británico hizo de esta explosiva combinación una forma de vida. Y, por supuesto, esa vida le duró poco. La incompatibilidad de la noche y el día para el deportista le pasó factura para hacer efímera una carrera que pudo tener un destino mejor.

“En 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida”, contó alguna vez el 'quinto Beatle'. “Me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos. El resto lo desperdicié”, remarcó para autodenominarse un empedernido jugador dentro y fuera de las canchas.

George Best se desempeñó en la posición de extremo y mediapunta. (Foto: AP)

El dinero y la fama convierten a los futbolistas en divos, sucumbiendo muchos de ellos a las tentaciones y convirtiéndose en protagonistas de escándalos sexuales. Aquí repasamos algunos de ellos, los más recordados a propósito del problema de Neymar y su denuncia por violación.

Cristiano señalado y librado

Finalmente, Kathryn Mayorga decidió retirar una demanda por violación en contra de Cristiano Ronaldo. La estadounidense había acusado al portugués por un supuesto abuso sexual ocurrido en el 2009 en Las Vegas. Incluso salió a la luz un pago por 375 mil dólares a Mayorga para firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la relación entre ambos. El crack de la Juventus siempre negó los cargos públicamente.

Cristiano estuvo en el ojo de la tormenta en su momento. (Foto: AP)

“Niego firmemente las acusaciones que se han lanzado contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo”, manifestó ‘CR7’ apenas explotó la bomba. Resuelto el caso, ninguna de las dos partes ha querido hablar más del tema.

Benzema por dos

Aunque hasta el día de hoy no queda clara la participación de Karim Benzema en un supuesto chantaje con video sexual contra su ex compañero de selección Mathieu Valbuena, el atacante del Real Madrid fue separado de su combinado nacional. Benzema expuso ante la justicia que su participación se malinterpretó porque siempre quiso ayudar a Valbuena como nexo. Quedó absuelto por la justicia francesa, pero desde el 2015 no volvió a jugar para su selección. En un documental Karim deja abierta la posibilidad de que su ‘condena’ sea un acto racista.

Tras este escándalo, Benzema fue borrado de su selección. (Foto: AFP)

El mismo delantero se vio envuelto en otro escándalo junto al también galo Frank Ribéry. Ambos fueron acusados de contratar los servicios de una prostituta menor de edad en el 2009, aunque finalmente fueron absueltos de los cargos imputados.

Ronaldo y un mal trío



Como todo buen brasileño, a Ronaldo también le gustaba la fiesta. Ya al final de su carrera, el ‘Fenómeno’ protagonizó una situación vergonzosa. En abril del 2008, mientras se recuperaba de una lesión a la rodilla en su país siendo jugador del Milan, el delantero se llevó a un motel a una prostituta y contrató a dos más por teléfono. El problema llegó cuando el futbolista descubrió que eran hombres travestidos, generando un escándalo que terminó con los cuatro en la comisaría.

La carrera de Ronado también supo de escándalos. (Foto: AFP)

Para completar la escena de terror, uno de los travestis aseguró que Ronaldo lo envió a comprar drogas a la favela Ciudad de Dios. La defensa del delantero adujo que todo se trató de una extorsión y que jamás consumió estupefacientes. Todo el lío fue porque los contratados no estuvieron de acuerdo con los 380 euros que ofrecía el atacante para terminar con este embrollo.

Selección unida

Dicen que las despedidas son tristes, pero para ochos seleccionados mexicanos fue todo lo contrario. Tras ganar 1-0 en el último amistoso ante Escocia previo al viaje a Rusia 2018, Guillermo Ochoa, los hermanos Giovanni y Jonathan dos Santos, Marcos Fabián, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo organizaron una reunión en una de las zonas más exclusivas del DF. Ahí, junto a 30 escorts de lujo, la pasaron muy bien.

Pese a lo que salió a la luz, ningún jugador fue sancionado. (Foto. AFP)

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio y la federación mexicana solo aclararon que los jugadores estaban de descanso, por lo que ninguno fue sancionado. En el Mundial, tras un buen arranque con victorias 1-0 ante Alemania y 2-1 frente a Corea del Sur, los mexicanos se quedaron sin piernas. Perdieron 3-0 ante Suecia y se despidieron en octavos con una caída 2-0 frente a Brasil.

Asistencia para el ‘Spice Boy’

Convertido en ‘galáctico’, David Beckham llegó en el 2003 a Madrid y uno de sus primeros movimientos fue contratar a Rebeca Loos como asistente de su familia. Mientras su esposa Victoria y sus hijos pasaban más tiempo en Inglaterra, el ‘Spice Boy’ entabló una relación más cercana con Rebeca, quien años después haría pública la infidelidad del volante inglés.

Rebecca Loos es modelo y actriz española. (Foto. AP)

La historia se reprodujo en todos los diarios del mundo y durante un buen tiempo dejó en segundo plano las actuaciones de Beckham en la cancha. Loos vendió su historia y se paseó por cuantos programas de televisión le ofrecían un espacio para contar las intimidades de su relación. Se hizo famosa. Se convirtió en modelo y también actriz. Pese a todo, el matrimonio de David con Victoria continúa hasta el día de hoy.

Mucho swing en El Golf

Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Luego del 1-1 en el Monumental ante Brasil en noviembre del 2007, un grupo de jugadores de la selección aprovechó la ausencia de Chemo del Solar, quien viajó a Cusco para reunirse con otros futbolistas que se preparaban para jugar días después ante Ecuador en Quito, para festejar el 1-1 con algunas amigas en la concentración del hotel Golf Los Incas. Tras lo ocurrido, Chemo, con el aval de la federación, decidió suspender a Santiago Acasiete, Jefferson Farfán y Andrés Mendoza, señalados por algunos testigos como los que cometieron la falta.

El escándalo del Golf Los Incas provocó que se sancionaran a varios jugadores de la selección. (Foto. GEC)

En ese mismo saco entró Claudio Pizarro, quien no participó de los festejos pero fue castigado al no ejercer su rol de capitán, según se comentó extraoficialmente. El delantero aseguró que jamás se enteró de lo sucedido ya que estaba dormido y llevó su caso al TAS; donde finalmente le dieron la razón.